Contrôle de Sécurité à l’aéroport de Diass : l’Amérique en fait son affaire

C’est connu ! Les attentats du 11 septembre ont plongé les USA dans une terrible paranoïa sécuritaire. C’est ainsi que durant toute la période de construction de l’aéroport international Blaise Diagne, les agents de la Transportation Security Administration (TSA) ont, dans la plus grande discrétion, accompagné les autorités de Dakar et le gestionnaire turc le consortium Summa-Limak , en visitant les installations. Jeune Afrique qui apporte l’information, en citant Alassane Ndiaye, directeur technique de l’AIBD, précise que ce travail de contrôle en amont a rendu « l’audit facile », en vue de l’obtention de la certification en novembre 2017.



La TSA, rappelle notre confrère, assure et subventionne des programmes de formation d’employés de l’aéroport, toute l’année, sur place ou aux États-Unis. « De quoi répondre aux exigences spécifiques des autorités américaines en vigueur », termine Jeune Afrique.