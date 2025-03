Contribution : marche sur la tête dans ce pays! (Jim Garrison Ndiaye)

Le porte parole du gouvernement reprend les conclusions du procureur qui avait dit que la mort de Moustapha Ba n'est pas naturelle et c'est lui qui est l'objet d'un lynchage.



Au lieu de chercher à savoir la vérité sur cette affaire, de quoi est-il mort? qui l'a tué? pour quelle raison? pourquoi autant de lenteurs dans l'enquête? Le rôle de la France qui n'a pas ouvert une enquête etc.

Au Sénégal on n'a pas trouvé mieux que de condamner celui qui dénonce l'affaire!

Autrement dit: "le criminel ? On s’en fiche. Mais toi, tu es coupable d’en parler !"



Et si Sarré avait raison? Je n'ai aucune sympathie pour ce monsieur, il incarne parfaitement ce qu'est le Pastef et ce qui leur a réussi, l'anti-système et le désir d'un changement radical. Mais il se pourrait qu'on soit face à une affaire d'Etat d'une extrême gravité dans laquelle un ancien ministre serait assassiné et on n'a pas autre chose à faire que de nous parler de Sarré? Dans le "Titanic" l'orchestre continue à jouer de la musique lorsque le bateau coule, nous faisons pareil à la différence que dans l'un c'est un film alors que nous c'est la réalité! On marche sur la tête!

Que Sarré aille devant le procureur si ça vous chante, cela alimentera la guéguerre entre politiciens et excitera les supporters, enfin je veux dire les citoyens.



Au fait, où sont ses camarades de parti? Aux abonnés absents bien sûr, comme l'étaient ceux de l'APR lorsque les frères sont un en un traqués par le nouveau régime. Avant eux, la majorité des cadres du PDS avaient abandonné le navire laissant Wade père et fils à la merci de Macky Sall. Et que dire de la transhumance massive de la première alternance!?

La loyauté et la solidarité dans les partis au Sénégal c'est:

"Si jamais tu tombes, ne t’inquiète pas, tu peux compter sur moi pour récupérer ta place."

Après tout, ils ont peut-être raison, vu qu'on peut se faire tuer dans l'indifférence générale.



Loi Ezzan, une douzaine de morts entre le 23 juin et l'élection présidentielle de 2012, plus de 80 morts depuis mars 2021, être tué pour des raisons politiques est devenu banal comme le prouve la proposition de loi d'interprétation de l'amnistie.

Voilà la raison pour laquelle l'erreur de communication du porte-parole semble plus grave aux yeux des sénégalais que la mort d'un ancien Ministre.



À toutes fins utiles, j'ai utilisé un pseudo, je commence à craindre pour ma vie.



Jim Garrison Ndiaye