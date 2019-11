Contribution : Attaques récurrentes contre Abdou Karim SALL : pourquoi le Ministre de l’environnement dérange ?

En avril dernier, en la faveur d’un large remaniement ministériel, le Chef de l’Etat Macky Sall avait décidé de confier les rênes du ministère de l’Environnement et du Développement durable à Monsieur Abdou Karim Sall alors Dg de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp).

Il prenait service le 16 avril 2019 et annonçait déjà les couleurs. Deux jours après sa passation de service, le ministre était déjà sur le terrain tel que recommandé par le Chef de l’Etat, plus précisément au Parc de Hann pour s’enquérir de la tenue de ce poumon vert (parc forestier) de Dakar et de la bonne santé des animaux du zoo.

Le Ministre multipliera par la suite les visites dans les zones relevant de son département : à l’usine Senchim, forêt classée de Mbao, Tambacounda puis dans le parc de Niokolo Koba, la décharge de Mbeubeuss, à Bandia, Matam, Ziguinchor, Khondio etc.



Au sein du département qu’il dirige, Abdou Karim Sall est au pas de charge dans l’exécution des dossiers. Avec un ministère qui compte près de 800 agents, le laisser-aller était à son comble. Il impose sa poigne et instaure de nouvelles règles. Tous les agents sont priés d’être au bureau de 8h à 17h conformément aux horaires prévus par la législation. Des horaires que ne respectaient pas tous les agents. Il importe de signaler que le Ministre Abdou Karim SALL est au bureau tous les jours de travail à 7 heures. Mieux le Ministre a instauré un acte citoyen de cérémonie de levée des couleurs tous les lundis à 8 heures. Tous les chefs de service et agents du ministère y participent.



Mais ces mesures ne sont pas pour arranger tout le monde. Certaines mauvaises volontés plongées dans un sommeil profond dû à une longue inertie dans le ministère, distillent des contre-vérités dans la presse croyant mettre en mal le MEDD avec le Président de la République. Ces oiseaux de mauvais augures n’ont qu’à déchanter car M. Abdou Karim Sall qui a fait toujours ses preuves tant sur le plan politique que professionnel continue de bénéficier de la confiance du président de la République Son Excellence Monsieur Macky Sall.





Cheikh DIAW

Chef de Cabinet du Ministre de l’Environnement et du Développement durable

Responsable APR MBAO