Contre-Forum de l’Eau/ Barthélémy Dias: « ce forum, s’il est organisé par l’Etat, c’est un fiasco. Nous ne pouvons pas être invités à notre propre anniversaire… »

Totalement en déphasage de l’organisation du 9e forum Mondial de l’eau qui s’ouvre ce matin à Dakar, Barthélémy Dias a largué ses bombes sur le régime et disqualifie ce forum qu’il considère insensé. En marge de ce forum, la Ville de Dakar, hôte de l'événement, a tenu une réflexion ouverte autour de la thématique « L’eau à Dakar, Dakar dans les eaux ».

D’abord, pour le maire de la ville de Dakar, le forum dont il doit s’agir, doit donner des solutions aux différentes inquiétudes liées à cette denrée précieuse. « Nous voulons que la sécurité de l’eau soit garantie pour qu’elle soit accessible à tous. Aussi l’utilisation d’eau demande l’implication de tous les segments de différents secteurs » précise le maire de la ville de Dakar lançant ce matin sont contre forum de l’eau qu’il a intitulé, « l’eau à Dakar, Dakar dans les eaux ». Cette cérémonie s’est en effet, déroulée en présence d’autres maires de communes de Dakar favorables à la vision de Barthélémy Dias sur l’organisation de ce 9e Forum. « Nous comptons aussi, à travers ce forum qui est une bonne tribune, diversifier les sources d’approvisionnement en eau. Dans ce sillage, nous voulons même savoir où en est le projet de déstalinisation de l’eau qui avait été annoncé par l’état du Sénégal » estime le maire de la ville de Dakar.

Selon Barthélémy Dias, la rationalisation de la consommation en eau est aussi, une des préoccupations majeures qui doivent interpeller plus d’un. Pour ce faire, Barthélémy Dias invite à une meilleure gestion de l’eau de la part du consommateur.

Le défi pour la prévention des inondations qui est un aspect étroitement lié à la question de la gestion de l’eau, ainsi le maire de Dakar pointe du doigt l’Etat du Sénégal responsable d’un assainissement problématique.

Cependant, le maire dit prendre l’engagement de se concerter avec les partenaires et les autres villes sœurs, les ONG, fondations qui s’activent dans le cadre de la gestion de l’eau, pour qu’ensemble, ils puissent travailler à résoudre la question au bonheur des Dakarois.

Cela n’enlève en rien, précise le maire de Dakar, leur responsabilité à collaborer avec l’état car étant conscient que la ville de Dakar est un de ses démembrements.

Pour finir son speech, le maire de la ville de Dakar rappelle que le forum mondial de l’eau est un forum des territoires et que ce n’est point un forum des États. « C’est un grand fiasco s’il est considéré comme un forum des États. Le sommet de l’OCI est un sommet des États, le sommet de la Francophonie est un sommet des États. Mais pour ce forum, ce sont les territoires qui sont les intéressés. Il faut que l’Etat sache qu’on ne peut pas être invité à notre propre anniversaire » se désole le maire de la ville de Dakar.