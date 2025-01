Construction du siège de Pastef: Ousmane Sonko annonce le lancement prochain des travaux

Dans sa déclaration, le PM Ousmane Sonko a répondu aux militants de son parti qui déplorent la léthargie au sein de leur entité. Mais d'après lui, il y a un temps pour faire de la politique et un temps, après son accession au pouvoir, pour s'atteler aux urgences. D'après lui, l'heure est au redressement et à la stabilisation du pouvoir. À le croire, " le système est toujours là" et on doit faire de telle sorte qu'il soit mis hors d'état de nuire.



Prenant la balle au bond, Ousmane Sonko a indiqué que les activités politiques ne seront pas toutefois laissées en rade. Avant d'annoncer que, dans les prochains jours, il sera lancé les travaux de construction du siège du Pastef. " On a déjà un terrain...On appelera tous les patriotes", a-t-il informé.