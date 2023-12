Conseil constitutionnel : Le Pr Mounirou SY a effectué le dépôt de candidature pour la coalition « Dionne2024 »

L’ancien Premier ministre et actuel candidat déclaré à la présidentielle de 2024 a déposé ce vendredi son dossier au Conseil constitutionnel. Son mandataire national, Mouhamadou Mounirou Sy a confié que la coalition « Dionne2024 » : « Nous venons de poser un pas important vers notre participation à l’élection présidentielle de février prochain. Nous avons déposé le dossier complet du candidat Mahammed Boun Abdallah Dionne. Nous remercions le candidat qui a placé sa confiance en nous et nous sommes confiant pour sa participation à ce scrutin ». Le mandataire de l’ancien Premier ministre a, par la même occasion, adressé un message de remerciement aux militants et responsables pour leur engagement autour du candidat de « Dionne2024 ».