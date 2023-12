Conseil constitutionnel : Boubacar Camara franchit le cap des parrainages avec 53.173 signatures

La vérification et la validation des parrainages a débuté ce samedi avec le groupe composé de Boubacar Camara, Cheikh Aguibou Soumaré, Ousmane kane, Ousmane Sonko, Amadou Aly Kane, Papa Eugène Barbier, Me Elhadj Moustapha Diouf, Abdoulaye Sylla, Dr Cheikh Tidiane Gadio.



Le président du Parti de la construction et de la solidarité/ Jengu Tabax a validé cette étape du parrainage avec 53.173 signatures validés. Par ailleurs, il a enregistré 6.069 rejets pour autres motifs.



Cheikh S. FALL