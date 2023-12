Congrès d’investiture à la présidentielle: Moustapha Niass et les forces progressistes choisissent Amadou Bâ

Après le Parti socialiste, c’est au tour de Moustapha Niass, le secrétaire général national du Parti des forces de progrès (AFP) de designer, son candidat. Ce dernier, qui sera non moins le candidat de tout le parti progressiste , n’est autre que Amadou Bâ, Premier ministre, candidat désigné de la coalition présidentielle.



La cérémonie du congrès d’investiture se déroule dans la grande salle du Grand Théâtre National Doudou N’diaye Coumba Rose et en présence de plusieurs responsables politiques de l’Alliance pour la République. Parmi eux le directeur des structures de l’Apr, Mbaye Ndiaye, du ministre Mor Ngom, d’Abdoulaye Diouf Sarr, Néné Fatoumata Tall, Augustin Tine, du socialiste et membre de Benno, Alioune Ndoye.







Du côté de l’Alliance des forces de progrès (AFP), le secrétaire général est accompagné du Dr Malick Diop, de Mbaye Dione, maire de Ngoudiane, du ministre Pape Sagna Mbaye, de Zator Mbaye. Tour à tour, du représentant des sages, celui des jeunes, du représentant de la diaspora des femmes et de toutes les autres structures du parti, les discours de soutien au candidat Amadou Bâ fusent de partout.







Après le discours du secrétaire général national, Moustapha Niass, le candidat investi va s’adresser à l’Alliance des forces de progrès (AFP).











Cheikh S. FALL