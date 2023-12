Conflit palestinien : l’Afrique du Sud accuse Israël « d'actes de génocide » et soumet à la Cour internationale de justice une requête

Par le biais du porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, Lior Haiat, publié dans le réseau social X, Israël rejette « avec dégoût » les accusations d’« actes de génocide » dans sa guerre avec la Palestine portées par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ).

L'Afrique du Sud a accusé Israël ce vendredi 29 décembre 2023 devant la Cour internationale de justice d’« actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza », notamment en ce qui concerne les actions menées par Israël dans les territoires palestiniens.Depuis le début du conflit israélo-palestinien, le gouvernement sud-africain a condamné fermement les actions israéliennes dans les territoires palestiniens, qualifiant certaines de ces actions de génocide.Les « actes et omissions d’Israël revêtent un caractère génocidaire, car ils s’accompagnent de l’intention spécifique requise […] de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique plus large des Palestiniens », rapporté par la CIJ et tiré ds la requête sud-africaine