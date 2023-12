Confirmation de sa réintégration : Ousmane Sonko exprime sa reconnaissance à tous ses soutiens.

L’opposant Ousmane Sonko a exprimé ses vifs remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin ont participé au triomphe du droit à travers la décision ordonnant sa réintégration sur le fichier électoral. C’est sur Xpost (ex twitter) que le maire de Ziguinchor s’est confié en début d’après midi après la tombée du verdict.



« Gloire à Dieu, l’Unique !

Honneurs à mes dévoués, brillants, désintéressés et loyaux avocats !

Reconnaissance infinie à ce formidable peuple sénégalais !

Remerciements à tous nos soutiens africains et étrangers !

Que la paix et la bénédiction divine inondent notre pays. », lit-on sur sa page Xpost avec le signe de la victoire en illustration sur une image accompagnée des hashtags #Focus2024 et #SonkoPresident2024.