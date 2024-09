Conférence Universitaire : L'islam confrérique et la philosophie de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké seront à l'honneur à l'université de Genève

En perspective de la célébration de la Journée mondiale de la Paix, le « Gingembre Littéraire » du magazine panafricain ContinentPremier et l'Institut Africalab de l'Université de Genève, co-organisent le samedi 21 septembre 2024, à l’Université de Genève, une grande conférence inaugurale animée par le professeur Ibrahima Thioub, historien et ancien recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Une conférence inédite dédiée à l'apport de l'Islam confrérique, notamment de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, à la stabilité de la Sénégambie. Cette rencontre universitaire sera rehaussée par la présence du Dr. Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation et de nombreuses autorités diplomatiques.



Cet évènement de haut niveau entend promouvoir les valeurs de paix, de tolérance et de vivre ensemble enseignées par l'Islam et revivifiées par le grand guide religieux sénégalais Cheikh A. Bamba (1853-1927). Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, à l’instar de Mahatma Gandhi et du Pasteur Martin Luther King, symbolise la philosophie de la lutte non-violente. Le « Jihad par le Savoir et l’Éthique » que Khadim Rassoul a mené pendant trois décennies contre les colonisateurs français et le pardon qu’il leur accorda, en dépit de toutes les brimades et injustices (exils entre 1903 à 1907 au Gabon) constituent une perspective très intéressante de relations apaisées entre musulmans et d’autres civilisations.



Ainsi, le Professeur Ibrahima Thioub mettra l'accent sur la "construction d’une alternative au jihad armé. L’exemple de la Muridiyya de Cheikh Ahmadou Bamba : XIXe-XXIe siècle. La conférence sera modérée par le professeur Didier Péclard, enseignant à l’Université de Genève, co-directeur de AfricaLab.