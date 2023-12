Conférence RENEWPAC 2023/ " Notre proximité et nos intérêts communs font que quand l'Afrique tousse, l’Europe éternue et vice versa"( Macky Sall).

Le Président Macky Sall a précisé ce lundi à Dakar la conférence RENEWPAC 2023. Le thème de cette année porte sur " Europe et Afrique, comment favoriser le développement durable". Cette tribune a permis au chef de l'État de rappeler les relations qui lient les deux continents, ainsi que les nombreux intérêts que l'Afrique et l'Europe ont en commun dans un monde " très mouvementé".



Voici son discours in extenso...,



Je suis heureux de vous accueillir à Dakar et de venir personnellement présider la

cérémonie d’ouverture de notre rencontre ; un rendez-vous, après celui de Marrakech l’année dernière, que nous souhaitons annuel. Merci à toutes et à tous

d’être venus. Je vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal.



En plus des valeurs de liberté et de démocratie que nous partageons, nous avons bien d’autres raisons de nous réunir et nous concerter dans un monde malmené par la guerre et la violence ; un monde agité par une crise économique profonde et des turbulences géopolitiques tous azimuts ; un monde où nos valeurs communes sont fortement secouées, voire remises en cause. Comment, sur cette toile de fond brûlante, favoriser le développement durable entre l’Europe et l'Afrique, comme le suggère le thème de notre rencontre ? Entre l’Europe et l’Afrique, il y a une longue histoire, avec ses pesanteurs, et une proximité géographique

étroite ; puisque seulement 15 kilomètres nous séparent. Entre l’Europe et l’Afrique, il

y a le coût immense de la guerre, payé ensemble, deux fois en l’espace d’une

génération, dans la souffrance, dans le sang et ans les larmes ; il y a une coopération ancienne et multiforme ; il y a enfin, un brassage humain de longue

date, qui a fécondé de multiples affinités socio culturelles et linguistiques. Tout nous condamne au dialogue, à la concertation,

et, d’une certaine façon, à vivre ensemble dans le respect de nos diversités, voire de nos différences. D’autre part, notre

compagnonnage multiséculaire évolue dans un contexte international en pleine mutation, où les vieilles amitiés côtoient les nouvelles, toutes deux d’égale dignité.

Et à l’image de ce nouveau monde, l’Afrique a aussi a changé, beaucoup changé, plus de 60 ans après ses premières indépendances. Comme partout ailleurs, les peuples africains voient le

monde en instantané. Ils aspirent légitimement au mieux-être et à la

prospérité. De son côté, l’Europe a aussi évolué. Sur les débris de la guerre, elle s’est reconstruite, a reconquis ses valeurs de liberté et de démocratie, et forgé un

regroupement régional élargi largi, avec un niveau d’intégration sans pareil. À mon sens, il faut, de part et d’autre, prendre

conscience de toutes ces mutations comme marqueurs du présent et du

futur ; et sur cette base, refonder, repenser et revitaliser nos relations. En langage informatique, je dirais que plus qu’une mise à jour, nous avons besoin d’un nouveau logiciel, pour ajouter à nos vieux

paramètres les nouvelles données de notre temps. Ce faisant, nous resterons

fidèles à notre vieille amitié

en nous adaptant aux exigences d’un monde plus ouvert. Alors que le cours de

l’histoire s’accélère sous nos yeux, bousculant les certitudes, les préjugés et

les habitudes, nous devons collaborer pour faire face à nos défis communs. Je pense, entre autres, au défi de la paix et de la

sécurité, aux vulnérabilités qui affectent les Etats, pas seulement en Afrique. Je pense aux menaces sanitaires transfrontalières,

comme la pandémie COVID-19, au péril

environnemental, marqué par un réchauffement climatique sans précédent,

aux opportunités et dérives du numérique, à la question migratoire, et à toutes les

formes de criminalité transfrontalière. La liste n’est certainement pas exhaustive.





Tous ces défis sont globaux. Leur prise en charge dépasse de loin les apacités de l’Etat-nation, si puissant soit-il. D’où la nécessité de travailler ensemble, dans un

esprit d’ouverture et de complémentarité.

Dans ce nouveau monde qui se dessine, on a souvent besoin d’un plus petit que

soi, comme le lion et le rat, dans la fameuse fable de La Fontaine. Ensemble, nous devons combattre le terrorisme en

Afrique, parce que notre proximité et nos intérêts communs font que quand

l'Afrique tousse, l’Europe éternue et vice versa. Ensemble, il nous faut bâtir

des partenariats consensuels rénovés et

mutuellement bénéfiques ; des partenariats co-onstruits sur le fondement

de priorités et valeurs partagées. Ensemble, nous devons agir pour l’assouplissement des règles de l’OCDE afin de mieux faciliter l’accès des

pays en développement, africains en particulier, au crédit export, à des

conditions de maturité plus longue et des taux d’intérêts plus soutenables,

pour renforcer l'investissement et les

échanges commerciaux entre nos deux continents. J’aime souvent rappeler que

l’Afrique, c’est 30 millions de km2, un milliard trois cents millions d’habitants ; et des besoins de financement de 130 à 170 milliards de dollars par an, selon les

estimations de la BAD, rien que pour les infrastructures. Or, comme partout ailleurs,

la transformation tructurelle du continent

passe par la réalisation d’infrastructures

routières, autoroutières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires ; la

production agricole à grande échelle ; des

centrales électriques, des plateformes industrielles et numériques. Dans tous ces domaines, les besoins de l’Afrique sont

multiples et urgents. Et une Afrique qui produit, une Afrique en chantier, qui

trouve son compte dans le commerce et

l’investissement, pourra occuper sa jeunesse et offrir à ses partenaires davantage d’opportunités d’investissement, de croissance et de prospérité partagées. Dans cette nouvelle

dynamique que nous appelons de tous nos vœux, l'Europe, grâce à ses ressources, son savoir-fair et sa proximité, a toute sa

place en Afrique. Mais si nous voulons

consolider et valoriser davantage nos relations, nous ne devons plus nous

contenter du business assual. Nous avons intérêt à simplifier les formalités, procédures et conditions de financement des projets, dans le respect des règles de bonne gouvernance et de transparence.

Trop souvent en effet, ces facteurs retardent la formulation et l’exécution

des projets, ce qui fragilise l'efficacité de l’action publique. Dans le même esprit,

travaillons ensemble pour des institutions

internationales plus ouvertes et plus inclusives, comme nous l’avons réussi

avec l’admission de l'Afrique au G20 et l’octroi à l'Afrique d’un 3 e siège au

Conseil d’Administration du FMI. Ces deux exemples montrent qu’avec la volonté

politique, nous pouvons aussi réformer le Conseil de Sécurité des Nations Unies

et l’architecture financière internationale, y compris le FMI et la Banque mondiale.

Dans tous les cas, l'attentisme et le statu quo ne seraient pas la bonne option au risque de générer, selon l’expression avisée du Secrétaire général des Nations Unies,

une « fragmentation des relations internationales », avec la constitution de blocs concurrents, voire antagoniques. Ce n’est pas souhaitable.



Mesdames, messieurs, chers amis, l’histoire du régime démocratique, notre idéal commun, est inséparable de celle des libertés et droits fondamentaux qui permettent à l’être humain de vivre, de s’épanouir et de choisir librement ses dirigeants. Elle renseigne également qu’au-delà des principes et des textes, l’exercice démocratique repose, d’abord et avant tout, sur l'équilibre entre liberté, responsabilité et respect des Institutions et de l’ordre public. C’est ce qui fait la force du régime démocratique, mais aussi sa délicatesse et sa vulnérabilité, parce qu’il reste toujours un idéal à atteindre, une œuvre en construction dont l'échafaudage peut vaciller à tout moment. C’est dire qu’en la matière, nous devons faire preuve de retenue et d’humilité, que

l’on soit d’une démocratie dite vieille ou nouvelle. Si nous avons des idéaux

communs, nos expériences historiques et nos réalités socio-culturelles et

économiques sont différentes. Chaque régime démocratique évolue selon son propre métabolisme. Ainsi, pour nous, pays en développement, la réalisation des droits

économiques, sociaux et culturels est aussi prioritaire que l’exercice des droits

civils et libertés politiques. D’autre part, la tendance à l'émiettement du vote montre que la préservation du régime démocratique réside aussi dans le partage

du pouvoir pour stabiliser les institutions en pacifiant l'espace politique. Finalement, comme nous avons des idéaux communs,

nous avons aussi des ennemis communs : c’est le populisme, le radicalisme et

l’extrémisme violent. Ce sont les pires menaces à la démocratie et à la stabilité

de nos pays, au nord comme au sud. Ce sont elles que nous devons combattre, sans concession et sans répit, ensemble et solidairement. C’est le prix à payer pour

que vivent les idéaux qui nous rassemblent. J’y reste pour ma part engagé. Avec mes encouragements et mon soutien, je souhaite plein succès à vos travaux.