Conférence « Compact avec l’Afrique »: Le Président Macky Sall quitte Dakar ce 19 novembre à destination de Berlin

Sur invitation de M. Olaf Scholz, Chancelier de la République Fédérale d’Allemagne, le Président Macky Sall quitte Dakar ce dimanche 19 novembre afin de prendre part, le 20 novembre à Berlin, à la Conférence « Compact avec l’Afrique ».



« Compact avec l’Afrique » est une initiative lancée en 2017 sous la Présidence allemande du G20. Elle vise à promouvoir des réformes dans les pays africains bénéficiaires dont le Sénégal, en vue de stimuler le commerce et l’investissement avec l’Afrique.



" Le Sénégal et l’Allemagne ont noué un partenariat bilatéral en cours d’exécution autour d’axes prioritaires dont l’accès au financement et le développement des micros, petites et moyennes entreprises, ainsi que la formation professionnelle", a-t-on lu dans un communiqué rendu public à cet effet...