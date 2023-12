Compagnies de droit sénégalais: AIR SENEGAL SA enregistre sur les 4 dernières années des croissances annuelles moyennes de 12%, 19% et 43%( ANACIM)

Selon les données rendues publiques par l'ANACIM, les compagnies de droit sénégalais s'adjugent leur part de marché. Et parmi les différentes compagnies, AIR SENEGAL SA reste en pôle position.



" AIR SENEGAL SA, TRANSAIR et ARC EN CIEL (vols à la demande), continuent à préserver leur part de marché. Ainsi aux trois premiers trimestres, elles détiennent 26% du trafic passagers, 14% du fret pour un nombre de mouvements représentant 35% du trafic. AIR SENEGAL SA traite l’essentiel de ce trafic".



Selon les statistiques de l'Agence nationale de l'Aviation civile et de la Météorologie, "

aux trois premiers trimestres des 4 années suivant l'année 2019, AIR SENEGAL SA est toujours restée au-dessus de son niveau d’activité d’avant crise quel que soit l’indicateur. Elle a enregistré sur les 4 dernières années des croissances annuelles moyennes de 12%, 19% et 43% respectivement en termes de mouvements d’aéronefs, de passagers et de fret".