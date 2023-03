Commune de Kaolack : Marche des agents municipaux pour la défense de leur outil de travail.

Les travailleurs municipaux de la commune de Kaolack ont organisé ce matin une marche pacifique pour exiger de la part de l'équipe municipale avec à sa tête Serigne Mboup, le respect de leurs droits.

Arborant des brassards rouges et des pancartes, ils ont déploré leurs conditions de travail au niveau de la mairie de Kaolack avec notamment la présence de corps étrangers dont des nervis et des chiens de garde.

Sur les pancartes, il est écrit "Défense de nos droits inaliénables et non négociables", "Combattre l'injustice", "Nous ne sommes pas des chiens", etc...

Selon le secrétaire général, Cheikh Tidiane Seck, tous les services ont répondu présent à la marche et comptent défendre leur outil de travail...