Comment Aliou Cissé va-t-il articuler son attaque face à la Pologne ?

Parmi les interrogations qui entourent l'équipe nationale à l'approche de la Coupe du monde, il en est une qui revient le plus souvent : avec quelle attaque Aliou Cissé débutera-t-il la compétition ? Dans un domaine où les Lions apparaissent nettement plus fournis qu'à la CAN 2017, le sélectionneur devra faire des choix. Combien de joueurs offensifs se présenteront-ils le 19 juin face à la Pologne ? À quel poste évoluera Sadio Mané? Et surtout les titulaires des matches amicaux seront-ils ceux du Mondial ?



Autant de questions qui mettent en lumière un secteur de jeu devenu le point fort de la sélection sénégalaise ces deux dernières années, au fur et à mesure de l'éclosion de Ismaïla Sarr et de Mbaye Niang.



Sadio Mané présente un profil polyvalent. S’il évolue sur l’aile gauche avec son club, le fer de lance des attaquants sénégalais pourrait être utilisé à droite ou comme attaquant de soutien par le coach des Lions. Même si son talent déborde bien au-delà de l’aile gauche, l’attaquant de Liverpool se régale plus lorsqu’il enflamme son couloir gauche.



Par ailleurs, il y a quatre attaquants de pointe avec différentes qualités pour apporter un plus. Mais, Mame Biram Diouf, Diafra Sakho, Moussa Sow et Moussa Konaté sont souvent critiqués pour leurs performances avec la sélection. Ils n'arrivent pas à s'installer dans la durée. Aliou Cissé les a essayés dans différents matches, sans jamais trouver son bonheur avec l'un ou l'autre. A cinq jours du premier match, le temps leur est compté pour gagner une place de titulaire. Les bonnes performances de Mbaye Niang face au Luxembourg et à la Croatie peuvent remettre le compteur à zéro…