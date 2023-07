Cité Keur Gorgui : Ousmane Sonko dénonce la présence de gendarmes devant son domicile, des services de renseignement et invite le peuple à se tenir prêt

Quelques jours après la levée du blocus devant son domicile, le président du Parti Pastef Les Patriotes sort de sa réserve.

« À mon retour de la prière du vendredi, ce 28 juillet 2023, des agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24 heures sur 24 se sont mis à me filmer. J’ai arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d’effacer les images qu’elle a prises, ce qu’elle refusa », a-t-il posté sur son passage Facebook il y a quelques minutes.

Présentement, Ousmane Sonko estime qu’une forte équipe de la gendarmerie fait le guet devant son domicile: « comme vous pouvez le voir, elle semble prête à en dénoncer la porte », avertit le maire de Ziguinchor qui rappelle aussi que ces mêmes FDS « lui ont volé des biens constitués de 4 téléphones portables, d'un ordinateur MacBook Pro, de son arme avec l'autorisation afférente, d'une valise contenant des habits et d'une somme de deux millions de francs cfa, lors de son interpellation à Koungheul. » Il demande au peuple de se tenir prêt pour faire face...