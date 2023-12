Cimetières de Pikine: Le PM Amadou Bâ annonce l’électrification de 4ha pour assurer la sécurité

Une bonne nouvelle pour les populations de Pikine et leurs nombreuses associations qui ont haussé le ton pour se désoler de l’insécurité. En effet, des gens mal intentionnés se livrent à des actes de profanation de tombe. De plus, le cimetière, au bord du gouffre, nécessite un élargissement encore de quelques hectares.







« Moi, je fréquente les cimetières de Pikine depuis longtemps. Le Président avait donné des instructions. Mais nous allons électrifier 4ha de plus pour assurer la sécurité. D’ailleurs, je peux même dire que ces 4ha sont disponibles » a annoncé le Premier ministre hier lors de la rencontre avec les acteurs socio-économiques de Pikine. Amadou Bâ d’ajouter qu’il a même parlé avec le ministre de l’énergie, pour l’électrification afin de renforcer la sécurité dans ce cimetière.









Cheikh S. FALL