Choix de Amadou Bâ comme candidat de Bby: Le collectif des Maires du Département de Kaolack félicite le PR Macky Sall et s'engage

Le Collectif des Maires du Département de Kaolack s’est réuni le 19 septembre dernier, à la suite des "récentes évolutions de la situation politique nationale, notamment en ce qui concerne la coalition Benno Bokk Yaakar".

Dans un communiqué lu à Dakaractu, ledit collectif "a félicité son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, pour la décision hautement patriotique qu’il a prise de renoncer à se présenter à la prochaine élection présidentielle bien que la Constitution lui en donne le droit.



Le Collectif des Maires du Département de Kaolack a noté avec satisfaction le développement sans précédent de tous les secteurs de notre pays depuis la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent sous la conduite du Président Macky Sall".

Fort de ce constat, "le Collectif des Maires du Département de Kaolack réaffirme son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yaakaar et sa loyauté à son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Le Collectif des Maires du Département de Kaolack approuve et magnifie le choix de raison porté par le Président Macky Sall sur le Premier Ministre Amadou Ba comme candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakaar à l’élection Présidentielle du 25 février 2024 et s’engage à ne ménager aucun effort et à se mobiliser de façon exceptionnelle pour lui assurer une victoire éclatante à ladite élection dès le premier tour."

Dans les jours à venir, la structure compte rencontrer tous les leaders politiques de Bby du département de Kaolack. "Le Collectif des Maires du Département de Kaolack entreprendra, sans délai, les démarches nécessaires pour une rencontre avec l’ensemble des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar du Département de Kaolack en vue d’une déclaration de soutien à la candidature du Premier Ministre Amadou Ba"...