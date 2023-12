Cheikh Tidiane Dièye sur le verdict : « Le Président Macky Sall doit savoir qu'il ne peut jamais gagner contre Ousmane Sonko»

Après le verdict du tribunal hors classe de Dakar annulant la radiation de Ousmane Sonko, les réactions viennent de tous les côtés. Du camp du maire de Ziguinchor, le leader de la plateforme ‘’Senegal biñu begg’’ et membre également des Leaders alliés d'Ousmane Sonko (Lacos), Cheikh Tidiane Dièye a indiqué que le juge a compris que seule la vérité triomphe.



"La justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Et c'est ce peuple qui est devant ce tribunal pour crier la victoire d'Ousmane Sonko. Je veux que le Président Macky Sall tire toutes les conséquences pour qu'il puisse savoir qu'il ne peut jamais gagner contre Ousmane Sonko. Ce qui est impossible parce qu'on ne peut pas avoir une victoire sur son peuple. Et de tout ce qui peut découler de cette affaire, Ousmane Sonko à déjà gagné", a-t-il dit.



En ce qui concerne le recours que va introduire l'Etat du Sénégal devant la Cour suprême, le membre de la coalition Yewwi Askan Wi estime que l'Etat a le droit de faire un recours, mais ce n'est que peine perdue.



"Les avocats doivent se conformer à la volonté divine. Il faut relâcher Ousmane Sonko, c'est le choix du peuple. Ils ont usé de tout leur moyen pour qu'il ne soit pas candidat", prévient-il.



Par ailleurs, il rassure qu'il fera tout ce qui est en leurs pouvoirs pour qu'Ousmane Sonko remporte la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024.