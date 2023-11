Champ gazier Teranga-Yakaar: Kosmos Energy augmente sa participation, assume la direction et lance ses perspectives avec Petrosen

Suite au retrait de BP, Kosmos prend du galon ! La société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz en eaux profondes a annoncé aujourd'hui avoir augmenté sa participation directe à 90 % et pris en charge l'exploitation, sous réserve des approbations gouvernementales habituelles, du découvertes de gaz à l’échelle mondiale à Yakaar-Teranga au large du Sénégal.



Ce gisement est l’une des plus grandes découvertes de gaz au monde ces dernières années avec environ 25 000 milliards de pieds cubes (Tcf) de gaz privilégié, une teneur en dioxyde de carbone et un minimum d’impuretés, réduisant ainsi le besoin de traitement avant le transport/liquéfaction.



Kosmos a travaillé en étroite collaboration avec Petrosen et le gouvernement du Sénégal sur un concept de développement innovant qui donne la priorité au gaz compétitif sur le marché intérieur en croissance rapide, combiné à une installation offshore de gaz naturel liquéfié (GNL) ciblant les exportations vers les marchés internationaux.



À cet effet, Andrew G. Inglis, président-directeur général de Kosmos Energy, a déclaré que « l’augmentation de leur participation directe et la prise en charge de l'exploitation de Yakaar-Teranga constituent une opportunité majeure de création de valeur pour Kosmos. Yakaar-Teranga est l'un des joyaux du secteur énergétique en pleine croissance du Sénégal et ce partenariat permettra à Kosmos et Petrosen d'accélérer le développement d'un projet gazier compétitif soutenant l'objectif du Sénégal de fournir un accès universel et fiable à une énergie à faible coût ».



Le directeur général de Petrosen Thiero Seydou Ly pour sa part, s’estime heureux de travailler avec Kosmos qui a apporté une nouvelle approche au développement de Yakaar-Teranga, ainsi que de la pertinence d’une nouvelle réflexion sur la façon dont Petrosen peut participer en tant que partenaire égal dans ce projet.



Teranga est un projet stratégique et un atout clé pour les initiatives gouvernementales « Gas-To-Power » et « Gas-To-Industry », qui visent à fournir une énergie abordable, abondante et plus propre dans le cadre du « Plan Sénégal Emergent » du pays. Ainsi, avec un partenariat simplifié et aligné, « Petrosen s’estime impatient de faire avancer le projet, d'accroître son expertise grâce au transfert de connaissances et de compétences, et d'apporter des avantages économiques, sociaux et environnementaux à la population du Sénégal ».



Cheikh S. Fall