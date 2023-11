Chambre criminelle : pour une histoire de partage de butin, l'un des deux ferrailleurs qui se battaient tombe sur des tessons et meurt

Le jeune Issakha S. a été attrait ce mercredi 15 novembre 2023 devant la Chambre criminelle de Dakar pour meurtre. Ainsi, il risque 5 ans de réclusion criminelle. Il sera édifié sur son sort le 20 décembre prochain.



Les faits se sont déroulés le 02 décembre 2018 lors d'un partage de butin entre les deux ferrailleurs. L'un avait jugé que le partage n'était pas équitable. Une bagarre a éclaté entre eux et malheureusement, le ferrailleur Ibrahima Barry est tombé lors de leur altercation sur des tessons de bouteille. Gisant dans une mare de sang, il a été découvert par l'un de ses amis, le nommé Souleymane B. en train d'agoniser.



Toutefois, il a pu souffler à l'oreille de son ami que c'est Issakha Sylla qui l'a poignardé. Quelques heures après, le présumé meurtrier a été interpellé par les éléments du commissariat de Grand-Yoff. En détention préventive depuis 2018, l'accusé Issakha S. a fait face au juge de la Chambre criminelle de Dakar hier.



À la barre, l'accusé Issakha S. n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. "Je ne lui ai pas donné de coups. On s'est bagarré et il est tombé sur des tessons de bouteille", affirme-t-il. Prenant la parole, le parquet affirme que le témoin avait fait comprendre que la victime avait perdu beaucoup de sang avant qu'il ne soit évacué à l'hôpital. C'est au moment où la victime agonisait qu'il a révélé au témoin que c'est Issakha S. qui l'a poignardé.



À cet effet, le Parquet précise que quelle que soit la qualification de ce dossier, ce sont les coups qui ont causé sa mort. "Le certificat de genre de mort avait indiqué qu'un objet tranchant a causé la blessure au niveau de l'artère du bras gauche et que la victime a reçu des coups lors de la bagarre", mentionne-t-il, avant de solliciter la requalification des faits en coup mortel.



Pour lui ce qui importe dans cette affaire, c'est la volonté de l'acte. "L'acte involontaire ne peut être retenu, mais la volonté dans l'acte est retenue. Ce sont les coups et blessures qui ont entraîné la mort sans la volonté", note-t-il. Quant à la défense, la robe noire précise que dans cette affaire ce qui est constant est qu'il y a eu une bagarre.



Le témoin Souleymane B. n'a pas assisté au fait puisqu'il est décédé. "Il ne détenait pas de couteau. Il n'y a jamais eu de couteau sur les lieux. Les enquêteurs ont fouillé et il n'y a aucune trace de couteau. Il y a eu un retard dans la prise en charge de la victime", regrette-t-il. Convaincu de la sévérité du réquisitoire du parquet, la défense demande une application bienveillante de la loi. À cet effet, la robe noire a signalé que la peine de 5 ans requise par le tribunal a été déjà purgée par l'accusé. Le jugement sera rendu le 20 décembre prochain.