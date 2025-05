Cérémonie de remise des diplômes de la 52e promotion du CESTI : un vibrant hommage rendu à Soumeylou Boubèye Maïga (Parrain)

Le Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information (CESTI) a célébré, ce jeudi 22 mai 2025, la sortie de sa 52e promotion, baptisée au nom de Soumeylou Boubèye Maïga, ancien Premier ministre du Mali et ancien élève de l’institution.



La cérémonie présidée par le ministre de la Communication, du représentant du Ministre de l'Enseignement Supérieur, du recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, a été marquée par la diffusion d’un film documentaire de 5 minutes, retraçant la vie et l’œuvre du défunt parrain, ainsi que par les témoignages émouvants de sa fille, Mme Nana Mariam Maïga, et de son frère Tiégoum Boubèye Maïga, président de l’Association des Anciens du CESTI (AMA CESTI).



Dans son discours, le Directeur du CESTI, Mamadou Ndiaye, a salué la mémoire d’un homme aux multiples facettes : « Soumeylou Boubèye Maïga était un leader doté d'une grande capacité d’écoute, d’une solide culture politique, d'une curiosité intellectuelle constante. Il a été un journaliste informé, critique, rigoureux dans ses analyses, avant d'embrasser une brillante carrière politique. »



Rédacteur en chef du mensuel "Sounjata", il fut un fervent opposant au régime militaire malien. Après la chute du général Moussa Traoré, il occupa successivement les postes de ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, puis Premier ministre du Mali.



Depuis sa création en 1970, le CESTI a formé 1 399 journalistes professionnels, dont 784 Sénégalais et 615 non-Sénégalais, confirmant ainsi son statut d’école panafricaine d’excellence. À l’occasion du 60e anniversaire de l’institution, le directeur a réaffirmé l’engagement du CESTI à renforcer son ancrage africain : « Nous voulons accorder une plus grande place à nos diplômés venus de pays dits frères, et saluer le travail remarquable mené par les amicales du Mali et du Gabon. »



La cérémonie fut un moment de mémoire, de fierté et de transmission des valeurs d’excellence et de panafricanisme, chères à l’école et à son illustre parrain.