Célébration de la fête nationale française : Plaidoyer commun pour un partenariat franco-sénégalais rénové

À l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République française, l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a réaffirmé l'engagement de son pays à faire prospérer le "génie franco-sénégalais". Pour la diplomate, ce génie est avant tout culturel et se manifeste par une collaboration dynamique et tournée vers l'avenir.



Un dynamisme culturel et entrepreneurial

Christine Fages a souligné l'activité florissante de l'Institut français de Dakar, qui a accueilli plus de 230 manifestations et 27 000 personnes depuis le début de l'année, dépassant déjà les chiffres de l'année précédente. Ces événements, organisés en étroite collaboration avec des partenaires sénégalais, ont mis à l'honneur les créateurs locaux et leurs échanges avec des artistes français. L'ambassadrice a cité en exemple l'exposition "La Dryanké", les performances de Massamba Amadeus et Alune Wade, la richesse du Dakar Music Expo ou encore l'originalité de la soirée "Entre Cosmos et Spiritualité".



La collaboration s'étend également à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Elle se concrétise à travers le réseau des incubateurs Teranga Tech Incub au sein des Instituts et Alliances françaises, l'appui à l'entrepreneuriat féminin via le Women's Investment Club, et des projets de formation professionnelle dans des domaines variés comme le cinéma, l'artisanat ou l'agroécologie. Christine Fages a également salué le dynamisme d'entrepreneurs sociaux tels que Mamadou Diakhaté, dit Niintche, qui œuvrent sur le terrain pour l'engagement citoyen de la jeunesse.



Jeunesse, sport et défi numérique : des axes stratégiques

"Ce génie franco-sénégalais est résolument tourné vers l’avenir et la jeunesse", a déclaré l'ambassadrice, insistant sur le fait qu'elle mesure "chaque jour à quel point la jeunesse sénégalaise est une jeunesse de réussite et de conquête." Elle a également mis en avant la fierté de la collaboration franco-sénégalaise dans le domaine du sport et du développement, avec un partenariat qui devrait atteindre 100 millions d'euros, dont près de 85 millions d'euros spécifiquement dédiés à l'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ). Ce partenariat inclut la réhabilitation et la construction d'infrastructures sportives, le renforcement des capacités de l'écosystème sportif sénégalais, et la préparation des athlètes sénégalais pour les compétitions internationales.



Abordant le défi du numérique, l'ambassadrice a souligné les questions politiques nouvelles que cela soulève, notamment en matière de désinformation et d'éthique de l'intelligence artificielle, qui doivent être "adressées collectivement". Dans ce cadre, la France soutient et investit dans le "New Deal Technologique" visant à faire du Sénégal un "hub technologique pour l’Afrique de l’Ouest". Elle a rappelé la contribution française à la mise en service du supercalculateur Taouey, l'un des quatre supercalculateurs du continent africain, permettant au Sénégal "d’investir dans l’avenir".



Vers un partenariat renouvelé et aligné sur la Vision 2050

Christine Fages s'est réjouie que les deux gouvernements préparent un séminaire intergouvernemental à Dakar. Cette rencontre, qui se tiendra au plus haut niveau autour des Premiers ministres des deux pays, aura pour objectif de définir le contenu d'un partenariat bilatéral renouvelé, assumé et fondé sur des intérêts stratégiques respectifs, alignés sur la Vision 2050.



Le gouvernement du Sénégal était représenté par le Directeur de Cabinet du Chef de l'État, Mary Teuw Niane, qui a réitéré l'engagement ferme du Sénégal à bâtir un partenariat fondé sur la souveraineté et le respect mutuel.