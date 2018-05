Célébration de la Journée du 3 mai : l’hommage du syndicat de la Justice à la presse sénégalaise

Le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) rend un vibrant hommage à tous les journalistes, patrons de presse, propriétaires de groupes de presse et autres acteurs des media.

Cet instant consacré à la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse est une belle opportunité pour les travailleurs de la Justice de magnifier votre action très vitale à la consolidation de l’Etat de droit et au renforcement de la démocratie au Sénégal.

En particulier, cette journée est une occasion remarquable pour saluer votre magnifique contribution à la concrétisation de la liberté d’expression qui est un droit fondamental de dimension universelle.

Votre sens des responsabilités, votre professionnalisme, votre impartialité et votre patriotisme ont été très bénéfiques au renforcement de l’exercice du droit syndical et des acquis des travailleurs au Sénégal.

En ce jour symbolique, le SYTJUST exprime aussi tout son soutien au Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS) dans la défense des intérêts matériels et moraux des acteurs de la presse.

Bonne Journée et bonne fête Mesdames et Messieurs.



Fait à Dakar, le 3 mai 2018

Le Bureau Exécutif National