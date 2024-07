Carnage foncier à Mbour 4: « Plus de 70.000 parcelles récupérées des mains de politiciens et autres fonctionnaires » (PM Ousmane Sonko)

Le premier ministre Ousmane Sonko a révélé hier, lors de son déplacement à Anse Bernard, que le « dispatching illégal foncier » au Sénégal dépasse l’entendement. En effet, il s’agit de plus de 70.000 parcelles qui ont été récupérées à Mbour 4 des mains de fonctionnaires de l'Etat et d’autres politiciens à Mbour ». Le premier ministre a par ailleurs informé que des directives du chef de l’Etat ont été données pour mettre un terme à ces lotissements et sans aucune négociation.