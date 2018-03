Cap Manuel : la prison sans courant depuis ce matin

Il est presque 22 h et le courant n’est pas encore revenu au Cap Manuel. L’établissement pénitencier est privé d’électricité depuis ce matin vers 10 h. Pour le moment, les pensionnaires n’ont aucune information quant à la cause de cette panne. Un incident désagréable, qui pose la question de la sureté de nos prisons, même si, en pareille occurrence, les détenus peuvent être retenus dans les cellules.

Le Cap Manuel est réputé être une prison pour Vip. Pour rappel, il a, par le passé, accueilli Hissène Habré, Toussaint Manga, Me El hadj Amadou Sall entre autres.