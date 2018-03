Candidat à la présidentielle de 2019 : Sheikh Alassane Sène crée le mouvement citoyen "DAJ DËPP"

Le candidat Sheikh Alassane Sène qui s'est mis en ordre de marche avec vous pour la présidentielle 2019, porte à votre connaissance que le mouvement citoyen devant conduire sa candidature pour la présidence de la République sous une bannière de candidature indépendante est dénommé "DAJ DËPP".



"DAJ DËPP" est le résultat de recherches menées de bout en bout par un groupe de travail constitué de plusieurs experts dans les domaines du marketing et de la communication. Ils ont, après plusieurs jours de conclave, statué sur le nom "DAJ DËPP".



"DAJ DËPP" est un terme générique fréquemment utilisé dans la vie courante en langue wolof. Son choix est une façon d'inviter les sénégalais à se donner la main pour ensemble redresser le pays après tant d'années d'égarement politique.



Issu du Wolof pouvant signifier rebrousser chemin de manière soudaine et opportune lorsque qu'on obtient ce que l’on cherchait depuis longtemps, ce terme est pour nous tous plus qu'un slogan, il est une idéologie populaire qui a pour credo de rétablir de manière structurelle les valeurs intrinsèques d'un Sénégal prospère et respectueux des droits et devoirs de chacun. Pourquoi devons-nous continuer dans une voix qui nous mène au mur si nous avons le choix de faire autrement? Et mieux!



Le choix d'un tel concept répond outre mesure à une volonté de faire adhérer l'ensemble du peuple sénégalais à l'esprit du "DAJ DËPP". Cela veut dire qu'après 58 ans de tâtonnement et de politiques politiciennes et partisane, arrive enfin l'heure du DÉCLIC.



La couleur verte symbolisant la nature, l'espérance et la fécondité; le rouge attribué à la vie, au courage, à l'ardeur et au triomphe constituent principalement la charte graphique du mouvement "DAJ DËPP".



La conception graphique de "DAJ DËPP" est enfin complétée par un cocotier florissant qui traduit l'ancrage à nos valeurs culturelles et humanistes. La solidité, la hauteur et la beauté de cet arbre symbolique, présent dans tout le continent Africain traduit l'ouverture au reste du monde. Et enfin une vive lueur d’espoir représentée par le soleil.



La solidarité fondement de notre démocratie qui fait de nous un peuple uni devant l'adversité est le socle de notre action notamment face à la lutte contre les inégalités sociales.



NB: Le candidat Sheikh Alassane Sène ira en tournée dans le Saloum les jours à venir avant de s'envoler vers l'Asie et Europe, à la rencontre des sénégalais de la diaspora.







Vallerie Gaëlle Thiérèse Faye



Directrice de campagne



du candidat Sheikh Alassane Sène