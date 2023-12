Cancer du col de l’utérus à Ziguinchor : 45 traitements par thermoablation réalisés...

La caravane intitulée la caravane de « l’élimination du cancer du col utérin » a séjourné dans la région de Ziguinchor. C’est ce dimanche que le bilan de la tournée a été présenté par le professeur Omar Gassama.

Face à la presse ce dimanche, le professeur informe que « dans la région de Ziguinchor, nous avons reçu 150 patientes et 8 femmes ont pu bénéficier de thermoablation. Durant la caravane, nous avons réalisé 802 coloscopies auprès de patientes chez qui le test de dépistage par inspection visuelle après application d’acide acétique suspectait une lésion précancéreuse. La colposcopie était normale chez 716 patientes et retrouvait une suspicion de cancer dans 6 cas. Nous avons pu réaliser 45 traitements par thermoablation et deux conisations par anse diathermique. Les clientes chez qui le cancer est suspecté ont bénéficié de biopsies qui vont être analysées à Dakar », informe-t-il.





Il faut rappeler que c’est le ministère de la Santé et de l’Action sociale, en collaboration avec la Société sénégalaise de coloscopie et de pathologie liée au papillomavirus (2SC2P) et ses partenaires, qui a initié cette deuxième édition de la caravane « sur la route de l’élimination du cancer du col utérin ». Elle a démarré depuis le 24 novembre dernier à l’hôpital Roi Baudouin à Guédiawaye.





Ainsi, après Ziguinchor, la caravane prendra la direction de Kédougou, Tambacounda, Matam, Ourossogui, Richard Toll, Ndioum et Saint-Louis pour faire le maillage de toute l’étendue du territoire national.