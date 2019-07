Can 2019 / Fanzone Ziguinchor : Les supporters savourent la victoire et se projettent sur le 1/8 de finale

Comme partout au Sénégal, à Ziguinchor, la mairie a créé une Fanzone pour permettre aux Ziguinchorois de suivre la Can dans une parfaite collégialité et dans une ambiance festive. Après la victoire méritée des Lions contre le Kenya, les supporters ont savouré comme ils se doit. Ils saluent et encouragent Sadio Mané qui a fait un doublé après avoir raté un pénalty. Ils se projettent déjà pour les 1/8 de finale en demandant à Aliou Cissé de tirer les enseignements des rencontres de groupe pour bien mener les 1/8.