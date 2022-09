Cambérène 2 : un corps repêché dans les eaux de pluies

C’est le corps d’un jeune homme qui a été repêché à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur Dakar et presque l’intégralité du territoire nationale. Le corps a été extrait sous une charrette. On ne sait pour le moment les causes de son décès. Nous essayons d’entrer en contact avec la brigade des sapeurs-pompiers pour en savoir plus. Nous y reviendrons