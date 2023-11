CENA: Abdoulaye Sylla et son équipe installés

Les nouveaux membres de la commission électorale nationale autonome (CENA) ont été installés ce lundi après la décision du président de la République, Macky Sall nommant par décret n° 2023- 2152, Abdoulaye Sylla, inspecteur général d'Etat à la retraite, et Ndary Touré, magistrat à la retraite.



Après son installation, Abdoulaye Sylla a rassuré qu’il veillera avec son équipe, « à l’égalité des chances de tous les citoyens électeurs pour qu’ils expriment leur choix mais aussi la même égalité pour tous les candidats ». Cependant, il précise que le candidat ou encore le citoyen doit être admissible pour être électeur ou candidat.



Sur le cas de Ousmane Sonko et du refus de la direction générale des élections de lui délivrer ses fiches de parrainages, Abdoulaye Sylla informe qu’une assemblée générale sera tenue pour examiner la question et donner suite au dossier.



Pour rappel, les nouveaux membres de la commission électorale nationale autonome (CENA) sont nommés pour un mandat de 6 ans.



Cheikh S. FALL