CEDEAO 2ÈME SESSION - Dr Sidie Mohamed Tunis ( Président) : « Les dirigeants doivent comprendre que l’ingénierie constitutionnelle visant à se perpétuer au pouvoir constitue une atteinte à la volonté souveraine du peuple »

Le parlement de la CEDEAO démarre à l’instant la 2ème session extraordinaire ce 03 octobre 2023 à Winneba au Ghana.

Dakaractu vous propose in extenso le mot d’ouverture du Président du Parlement, le Dr Sidie Mohammed Tunis….

« Je suis en effet honoré de vous accueillir à tous à la deuxième session extraordinaire 2023 du Parlement de la CEDEAO, qui se tient dans cette belle ville de Winneba, République du Ghana. Le Parlement communautaire est ravi d'être accueilli pour la deuxième fois par les Grands Peuples de Winneba et j'apprécie profondément l'incroyable accueil que nous avons reçu depuis notre arrivée.

Je souhaite également profiter de cette rare occasion pour remercier Son Excellence le Président de la République, le gouvernement et le peuple de la République du Ghana d'avoir veillé à ce que la session se tienne dans votre pays paisible – un phare de la démocratie dans le sous-région. Le Parlement communautaire est particulièrement encouragé par votre démonstration de solidarité, et nous continuons de compter sur votre soutien et vos encouragements pour que le Parlement se renforce, devienne plus affirmé et transformateur dans la conduite de son mandat représentatif. Ma gratitude va également à mes distingués collègues et honorables membres du Parlement communautaire.

Je vous remercie pour votre dévouement au travail, votre engagement et vos efforts pour représenter les citoyens de notre communauté au mieux de vos capacités. Je sais que vous revenez tout juste d'une tâche et d'un mandat parlementaires clés : les missions de contrôle parlementaire auprès de diverses institutions et agences communautaires de la sous-région. Je vous remercie pour votre robustesse, comme en témoignent les retours que nous recevons déjà, et exprime

J'espère que vos missions proposeront des résolutions transformatrices pour le bénéfice de notre communauté dans son ensemble. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue à nos frères de la République de Sierra Leone, qui ont récemment été intronisés au Parlement communautaire. Je leur souhaite tout le meilleur alors qu’ils rejoignent la famille du Parlement de la CEDEAO et expriment ma conviction que leur inclusion ajoutera plus de valeur à notre travail. De la même manière, j'adresse nos plus chaleureux remerciements aux Honorables Parlementaires, qui ont été remplacés pour leurs années de service au sein de la Communauté de la CEDEAO. Je leur souhaite bonne chance dans leurs efforts futurs et je prie pour que le Tout-Puissant leur accorde une bonne santé, une longue vie et de la sagesse alors qu'ils continuent à servir l'humanité à d'autres titres.

Excellences, Honorables Membres du Parlement de la CEDEAO, Distingués Invités, Mesdames et Messieurs. Cette deuxième session extraordinaire du Parlement communautaire est consacrée à l'examen et à l'adoption du projet de budget 2024 du Parlement. Le Budget, concrètement, est l'expression financière de notre participation et de notre engagement dans le processus de développement et d'intégration de notre région. Le budget du Parlement fournit les moyens de mettre en œuvre nos actions contenues dans le plan stratégique de l’institution. Il contribue également de manière significative à la préservation de la démocratie et de la paix, qui sont les précurseurs fondamentaux du développement économique et de l’intégration.

Alors que vous examinerez attentivement les chapitres et rubriques du projet de budget qui vous sera soumis, je vous mets au défi, Honorables Parlementaires, de prêter une attention particulière au contexte dans lequel nous nous trouvons en tant que région. Nous avons l’obligation morale, comme jamais auparavant, d’œuvrer à la protection des dividendes de la démocratie, notamment la liberté et la justice, la paix et la sécurité, la responsabilité et la prospérité économique. Je crois, j'espère et je prie pour que la démocratie puisse prévaloir dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest afin de propulser le niveau de développement que nous souhaitons tant pour nous-mêmes et pour notre peuple. Il existe également un besoin impérieux que les gouvernements démocratiquement élus servent les intérêts du peuple en veillant à ce que les Les bienfaits de la démocratie, que nous chérissons tant, se propagent à travers nos nations de long en large pour que les peuples ressentent les effets de la démocratie que nous préconisons continuellement. Les dirigeants doivent comprendre que l’ingénierie constitutionnelle visant à se perpétuer au pouvoir constitue une atteinte à la volonté souveraine du peuple, une violation flagrante de leur mandat de gouverner et un revers dans le développement et la consolidation démocratiques. Les dirigeants de la sous-région doivent respecter l’État de droit et le constitutionnalisme en renforçant les institutions et agences démocratiques qui facilitent ces derniers ; promouvoir et protéger les droits humains inaliénables du peuple, éduquer les masses sur l’importance de la démocratie et garantir que des institutions démocratiques fortes tiennent les militaires responsables devant le régime civil. Voilà,

Honorables Parlementaires, Mesdames et Messieurs, la voie à suivre. Je dois indiquer que j'ai une conviction extraordinaire dans le progrès et le développement de cette Communauté, dans le fait que nous inverserons la tendance et retrouverons la voie de la démocratie, du constitutionnalisme et de l'État de droit, qui sont toujours aussi prévisibles et maintiennent le cap. clé de notre bien commun en tant que peuple. Malgré les défis auxquels la démocratie est confrontée dans le monde et dans notre sous-région, je considère sincèrement qu’elle reste le seul système qui offre des opportunités de croissance et de prospérité. Il est donc dans notre intérêt de nous aligner, de défendre et de promouvoir les valeurs sacrées de la démocratie.