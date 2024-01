CAN 2024 : Les Lions corrigent la Gambie avec un doublé de Lamine Camara

Le Sénégal a brillamment débuté lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique. Les Lions ont tout simplement écrasé les Scorpions de la Gambie sur un score de 3-0, grâce à un doublé de Lamine Camara et un but de Pape Gueye. Aliou Cissé peut respirer après avoir remporté le derby ouest-africain, et surtout après avoir lancé sa campagne par une victoire convaincante.

Comme on pouvait s'y attendre, la première période entre le Sénégal et la Gambie a été extrêmement disputée au stade Henri Konan Banny de Yamoussoukro. Dès le début, El Tactico a complètement modifié sa composition d'équipe pour le match du Sénégal contre la Gambie ce lundi. Alors que tout le monde s'attendait à une sélection classique, El Tactico a surpris en titularisant le jeune Lamine Camara, qui a fait ses débuts en phase finale de la CAN senior. Face aux Scorpions, Aliou Cissé a fait confiance à Abdou Diallo, qui a joué un rôle hybride en tant que milieu défensif et troisième défenseur lors des phases défensives. Un schéma tactique en 3-4-3 pour faciliter la transition lors des phases de possession sénégalaise et en 4-2-3-1 lorsque les Lions étaient à l'attaque.

Une stratégie gagnante pour les champions d'Afrique, qui ont globalement bien tenu leur rang. Habib Diallo a été préféré à Nicolas Jackson et Bamba Dieng sur le front de l'attaque, ce dernier étant absent de la feuille de match. Malgré quelques occasions en première période, dont une assez franche en début de deuxième mi-temps, l'ancien joueur de Strasbourg n'a pas été très décisif et a été remplacé par Nico Jackson à la 58e minute. Pape Gueye ouvre le score pour les Lions ! C'est ce qu'on appelle un départ idéal. Après seulement quatre minutes de jeu, Pape Gueye a été parfaitement servi dans la surface de réparation et a placé une frappe chirurgicale pour tromper le gardien gambien.

Les Lions prennent déjà l'avantage et exercent une forte pression sur le but des Scorpions pour creuser l'écart. Aliou Cissé doit se sentir soulagé devant ce scénario prometteur pour la suite du derby ouest-africain. La titularisation du milieu de terrain gauche de l'OM a été très bénéfique au jeu des Lions. À la mi-temps, les Lions maintiennent les Scorpions en respect (1-0).

Aliou Cissé doit encore corriger quelques détails et chercher ce deuxième but synonyme de victoire. Il faut dire que l'expulsion du joueur gambien Ebou Adams a considérablement réduit les chances des Scorpions qui se sont finalement montrés inoffensifs face à l'attaque sénégalaise. Quelques minutes après le coup de sifflet annonçant le début de la seconde période, Lamine Camara creuse l'écart pour les Lions (2-0, 52e minute). En effet, le Sénégal se dirige tout droit vers la victoire. Après un excellent début de première mi-temps, les champions d'Afrique en titre ont repris le même rythme en entamant la seconde période avec un nouveau but marqué par le jeune Lamine Camara, qui inscrit son premier but en phase finale de la CAN senior (2-0). Le joueur de Metz a été parfaitement servi par Ismaïla Sarr, qui s'est enfin montré décisif dans ce match.

Le clou du spectacle est encore venu du jeune Lamine Camara, l'homme du match, qui a mis fin aux espoirs gambiens en marquant un magnifique but. Un doublé pour sa première titularisation en phase finale de la CAN 2024. La Gambie est défaite, le Sénégal est encore un sérieux prétendant au titre. Le match contre le Cameroun le vendredi 19 janvier pourrait d’ores et déjà permettre aux Lions de se qualifier au prochain tour en cas de victoire.