CAN 2019 / Pratiques mystiques et football sénégalais : Les « Khons » mènent-ils le jeu au sein de la « Tanière » ? (Reportage)

Les pratiques mystiques ou « Khons » existent-ils au sein de l’équipe nationale de football du Sénégal ? Une très vieille question dont la réponse ne risque pas de surgir des ténèbres de sitôt. Et pour cause, cette probabilité, pour ne pas dire ce fait ou encore ces pratiques occultes, font partie de la société sénégalaise.

Transposé dans le domaine sportif, précisément celui footballistique. Il est aisé de constater que les fameux « Khons » (Pratiques mystiques) sont trop souvent invoqués par le grand public, à tort ou à raison pour tenter d’expliquer, de justifier voire de légitimer une défaite ou une victoire des « Lions » notamment à la CAN… Sous ce rapport, la question a été naturellement posée à différents marabouts et autres adeptes des pratiques occultes. Les « Khons » existent-ils réellement au sein de la tanière ? Quels seraient leur impact sur les performances collectives et individuelles des « Lions » ? Pourquoi cela ne marche toujours pas ? Voici quelques tentatives de réponses dans ce reportage…