Burundi : le groupe armé RED-Tabara revendique une attaque qui a fait 20 morts, vendredi soir

20 civils ont été tués, vendredi soir lors d'une attaque contre un poste frontière avec la Rdc, dans la localité de Vugizo, au Burundi. Une attaque revendiquée par l'organisation RED-Tabara, qui soutient combattre "pour un état de droit". Le groupe armé affirme avoir tué "9 militaires et un policier", renseignent nos confrères de RFI.

Les autorités gouvernementales dans un communiqué, ont condamné "l'acte ignoble et barbare contre des populations civiles". En effet, 9 ménages seraient visés, "12 enfants, 3 femmes et 5 hommes", dénombrés parmi les victimes.