Budget de la ville de Dakar/ Le coup de gueule de Barthelemy Dias: « L’Etat veut dépouiller Dakar…C’est un sabotage… »

En conférence de presse cet après midi, le maire de Dakar Barthelemy Dias a tenu à échanger avec le peuple de Dakar sur le fonctionnement de la ville. « Nous nous apprêtons à voter le budget de la ville de Dakar. Mais nous avons constaté que l’Etat s’apprête à déstabiliser et dépouiller Dakar ». Le budget de la ville de Dakar n’est qu’une prévision d’après le maire qui estime que l’année 2023, l’état du Sénégal a décidé de dépouiller la ville de Dakar à travers la taxe : La CLVA. En 2022, précise le maire, « la ville de Dakar a reçu plus de 3 milliards. Cette année, c’est juste plus de 55 millions que l’Etat veut reverser à la ville de Dakar. C’est un sabotage » considère Barthelemy Dias.







En 2019, rappelle t-il , c’est plus de 4 milliards, en 2021 un peu plus de 5 milliards. « Si l’Etat du Sénégal ne se ressaisit pas, il faut savoir que la ville de Dakar devra voir ses engagements revus à la baisse. Malheureusement, les étudiants sont au milieu d’un combat politique qui ne dit pas son nom. Aussi, les aides sociales, les secours( fêtes traditionnelles), tout cela aura un impact sur les populations » déplore le maire qui précise parallèlement que « la ville de Dakar, n’est pas une propriété appartenant au maire et que si l’Etat veut priver la ville de Dakar de certaines de ses prérogatives, cela est simplement, déplorable ».







Cheikh S. FALL