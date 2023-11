Budget 2024 : Le ministère de l’Economie casque plus de 60 milliards

Le budget du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération pour l’année 2024 est arrêté à 60.806.797.232 FCFA. L’exécution dudit projet de budget est articulée dans trois programmes majeurs. La coopération, développement des PPP et l'appui au secteur privé. Ensuite l’économie productive, compétitivité et créatrice d’emplois. Enfin le programme qui porte sur le pilotage, la gestion et la coordination administrative...