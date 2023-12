Budget 2023-2024 de la commune de Wakhinane Nimzatt: Le maire Racine Talla table sur 1 034 493 151 FCFA

La commune de Wakhinane Nimzatt a tenu ce lundi son conseil municipal pour le vote du budget de l’année 2023-2024. Le maire Racine Talla qui a présidé cette rencontre traditionnelle avec les conseillers municipaux est satisfait de voir son budget dépasser le milliard de francs CFA.





« Je suis très heureux de présider ce lundi le conseil municipal de Wakhinane Nimzatt qui a voté à l’unanimité le budget 2023 que nous avons soumis à son appréciation. Ce budget qui s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de 1 034 493 151 FCFA marque une progression de plus de 60 156 875 F CFA par rapport au budget de l'année 2022 qui était de 974 336 276 FCFA » s’est réjoui le maire Racine Talla.





Ce budget prendra en compte les investissements concernent principalement les secteurs comme l’éducation, l’aménagement de la voie publique (voirie, pavage, travaux de drainage des eaux, l’Hygiène public) et la finition du poste de santé de Nimzatt.





L’édile de cette commune à forte densité félicite la clairvoyance des conseillers municipaux et mesure leur engagement et la qualité des débats au cours de la réunion. Racine Talla réserve également une mention spéciale au sous-préfet, au payeur et à tous les services déconcentrés pour leur soutien indéfectible ainsi qu’à leur contribution à l’élaboration du budget dans la perspective de l’émergence de Wakhinane Nimzatt.





