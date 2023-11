Bombardements à Gaza: Une plainte collective pour Génocide déposée devant la CPI

Depuis le début du mois d'octobre 2023, le monde assiste à une "guerre" qui ne dit pas son nom à Gaza avec des bombardements israéliens vers la Palestine. Une situation que des associations, des syndicats et des Ongs qui luttent pour la paix dans le monde, qualifient de " Crimes de guerre". C'est ainsi qu'ils ont initié une plainte collective portée devant le procureur de la Cour Pénale Internationale CPI, le 9 Novembre 2023, pour génocide avec comme chef du pôle d' avocat Me Gilles Devers et plus de 200 autres avocats exerçant à travers le monde.

Un des initiateurs de la plainte, Christian Velpry, a envoyé à la rédaction de Dakaractu, une copie de ladite plainte.

Ci joint le dossier complet de la plainte !