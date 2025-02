Besoin de trésorerie : Dakar cherche 35 milliards FCFA sur le marché obligataire de l’UEMOA

Ce vendredi, le Sénégal se tourne à nouveau vers le marché des obligations de l'UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine) pour lever un montant de 35 milliards de FCFA. Cette opération d'emprunt obligataire vise principalement à couvrir les besoins de trésorerie courants du pays selon la revue "ConfidentelDakar".



Pour structurer cet emprunt, Dakar a opté pour une division en trois tranches, chacune avec des échéances distinctes : 12, 36 et 60 mois. Les taux d'intérêt proposés aux investisseurs varient entre 6,3 % et 6,45 %, reflétant ainsi les conditions actuelles du marché et la stratégie du gouvernement pour attirer les capitaux nécessaires.