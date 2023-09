Benno : Abdoul Ly, ancien directeur général de l’ARTP appelle à une union sacrée autour du candidat choisi

C’est l’occasion pour Abdoul Ly de faire un appel à l’ensemble des prétendants pour une union sacrée autour du choix du président de la République afin que la victoire déjà acquise, soit encore plus éclatante au soir du 25 février.

Selon l’ancien directeur général de lArtp, Abdoul Ly, « ce choix désignant le chef du gouvernement comme porte étendard de la grande coalition Bennoo Bokk Yaakaar, est un pari gagnant. C’est un choix de raison et non de cœur comme l’avait annoncé le président de la République, Macky Sall », théorise le natif de Doumga Ouro Alpha, dans la commune de Bokidiawé, en précisant qu’en tant que militants disciplinés, ils attendaient simplement le feu vert du chef de file de la coalition. « Nous saluons le choix du Premier ministre Amadou Ba et nous nous engageons pour une victoire sans appel au soir du 25 février 2024. Car, ce choix s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre des politiques publiques articulées autour du Plan Sénégal Émergent (PSE), initié par le président de la République. Pour un Sénégal Émergent, toute la commune de Bokidiawé, toute la région de Matam est derrière le président de la République Macky Sall pour une victoire dès le premier Tour du candidat de Bennoo », ajoute l’ancien directeur général de l’Artp.