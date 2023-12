Bénin : Le président Patrice Talon vers le départ ?

Élu président de la République du Bénin le 6 avril 2016 et réélu le 11 avril 2022, Patrice Talon compte quitter le pouvoir en 2026. Il l'a fait savoir lors d'un entretien à la télévision nationale béninoise, ce samedi 23 décembre 2023. À propos de son successeur, le chef de l'État béninois fait dans le clair obscur : " je ne suis pas du genre à faire la promotion de ma famille, de mes amis, de mes proches en matière politique. (...) Ce n'est pas mon genre. Je suis à égale distance de tout le monde. Mais il n'y aura pas de candidat au Bénin sans les partis politiques à l'avenir", a révélé Patrice Talon à la télévision nationale.



Le président de la République beninoise a été également interpellé sur les revendications de l'opposition, à savoir une amnistie pour les opposants Reckiath Madougou et Joël Aivo. "Sélectionner 10, 20, 30 personnes dans le pays et dire ceux là, on les amnistie de tout ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils ont fait, ce n'est pas possible. On dit Talon refuse de pardonner. Moi, je ne gouverne pas avec l'affect, je gouverne avec la responsabilité et la raison", rétorque l'homme d'affaires, qui est à son second mandat, à la tête de l'État béninois.