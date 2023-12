Bénédiction de couples de même sexe : Un collectif de fidéles adresse une lettre ouverte au Pape, et lance une pétition...

« Il a été bien mentionné que nous ne validons pas les orientations sexuelles qui ne correspondent pas à ce que croyons être la volonté et le destin de Dieu et le projet de Dieu sur l'homme » , a précisé l'archevêque de Dakar, en marge de son traditionnel message de Noël livré ce dimanche 24 avril 2023.



Toutefois, une lettre ouverte a été adressée au Saint-Père, en plus d'une pétition en ligne par le collectif "Sentinelle Catholique je suis : Je veille, je prie et j'agis "



voici la lettre en intégralité!



Objet : Expression de Préoccupations par des fidèles laïcs du Sénégal et Information sur une Pétition contre la bénédiction de couples en situation irrégulière et couples de même sexe



Très Saint-Père,

Nous sommes un groupe de fidèles laïcs du Christ sénégalais engagés, conscients de notre co responsabilité missionnaire au sein de l’Église et soucieux de protéger au mieux dans notre vie ordinaire, malgré notre condition de pécheurs impénitents et nos imperfections, l'intégrité de notre foi face aux défis contemporains, notamment ceux auxquels nous sommes confrontés au Sénégal.

Nous nous adressons à vous, encouragés en cela par la démarche synodale de notre Église universelle en cours, pour exprimer notre préoccupation concernant votre récente déclaration « Fiducia Supplicans », relative à l'extension des bénédictions aux couples de même sexe ou en situation irrégulière. Cette initiative, Saint-Père, bien que portée par une volonté d'inclusion, suscite, contrairement à votre motivation première, confusion et profonde désolation en nous et autour de nous, soulevant ainsi des questions importantes quant à son adéquation avec les enseignements traditionnels de notre Sainte Mère l'Église.

En réaction, nous avons, dans un élan de dialogue et de communion, lancé une pétition intitulée : PÉTITION CONTRE LA BÉNÉDICTION DE COUPLES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE & COUPLES DE MÊME SEXE, pour nous permettre ainsi qu’à d’autres laïcs, d’exprimer de manière respectueuse notre désaccord avec cette proposition. En effet, fidèles à l'enseignement et à la Tradition de l'Église, nous considérons que chaque individu doit être accueilli avec amour et compassion sans exclusive, mais croyons fermement en l'importance de préserver les valeurs fondamentales de l'Église, sans confusion, mauvaise interprétation ou mauvaise perception possible. Nous nous inscrivons donc sans réserve, Saint-Père, dans votre souhait que nous fidèles laïcs, nous attelions à toujours aimer sans condition le pécheur manifeste ; mais nous rejetons et abhorrons résolument et sans compromis aucun, malgré nos misères, le péché.

Nous vous assurons Très Saint-Père de prières filiales à votre endroit, et vous remercions d’avance, de l'attention que vous porterez à notre démarche. Nous restons alors dans une attente respectueuse, de réactions de votre part, visant à rétablir la bonne compréhension de la Tradition ecclésiale, pour nous rassurer en ces moments d’incompréhension et de souffrance que nous vivons.

Dans la foi et avec attachement filial à votre lumière



Fait à Dakar, le 26 Décembre 2023