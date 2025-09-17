Bassin Anambé (Kolda) : La SODAGRI a atteint 42% de l’objectif fixé malgré les fortes pluies…


Bassin Anambé (Kolda) : La SODAGRI a atteint 42% de l’objectif fixé malgré les fortes pluies…
Malgré les inondations de certaines parcelles dans le bassin de l’Anambé, la SODAGRI a atteint 42% de l’objectif fixé. Et ce pourcentage concerne la présente campagne (2025) dans le périmètre aménagé du bassin pour 5 000 hectares. D’ailleurs, l’évaluation réalisée par la société de développement agricole et industriel indique que 52% des parcelles sont humides et 4,85% totalement inondées, compromettant ainsi leur mise en valeur au cours de la présente campagne d’hivernage.
 
C’est dans ce contexte de forte pluviométrie dans le bassin de l’Anambé que la SODAGRI s’emploie à apporter des solutions aux contraintes techniques pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire.
 
À ce titre, la société de développement agricole et industriel (SODAGRI) dont la mission est de promouvoir un développement agricole durable dans l’ensemble de sa zone d’intervention y compris le bassin de l’Anambé, tient à apporter des clarifications sur cette situation.
 
Pour rappel, le 14 juillet dernier, une forte pluie s’est abattue dans la zone avec 168 mm,  notamment dans le secteur 5 et 140 mm à Soutouré. 
Dans la foulée, ces quantités exceptionnelles, ont provoqué des inondations dans plusieurs secteurs de périmètres aménagés. Cette situation a fortement entravé les opérations de labour, même si certains producteurs ont tenté des semis en pré-germination pour sauver la campagne. D’ailleurs, la SODAGRI tient à rappeler que son intervention ne se limite pas au bassin de l’Anambé car elle intervient aussi dans les régions de Sédhiou, Ziguinchor, Tamba et Kédougou aussi.
 
Aujourd’hui, les missions de suivi effectuées sur le terrain par le Directeur Général et ses équipes dans l’ensemble des zones d’intervention révèlent un développement satisfaisant des cultures. Dans cette dynamique, la campagne agricole 2025/26 constitue un enjeu stratégique pour la souveraineté alimentaire conformément à la vision de nos nouvelles autorités. C’est pourquoi, le Directeur Général Aboubacry Sidy Sonko veille quotidiennement au suivi de la campagne agricole.
 
 
  
Mercredi 17 Septembre 2025
Madou Diallo



