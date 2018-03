Barthélémy Dias avant son arrestation : « J’ai déjà averti ma femme, mes enfants et mes parents. Khalifa Sall ne sera pas seul en prison »

Sur le plateau de Dakaractu, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur a prononcé ces phrases quelques minutes avant son interpellation par des éléments du Gign devant nos locaux : « Après ce long weekend, vous nous entendrez dès lundi. J’ai déjà averti ma femme, mes enfants et mes parents. Le reste sera un combat de rue. Nous ne sommes pas des peureux. Khalifa Sall ne sera pas seul en prison. Je ne suis pas un homme à parler sur du vent. Autant Macky Sall peut croire qu’il aura un second mandat, autant j’ai la ferme conviction qu’il n’aura pas ce second mandat. Nous allons rejoindre le Pds et tout le reste de l’opposition pour mener le combat. Je félicite les avocats de Khalifa Sall pour le bon travail qu’ils ont accompli. Je ne serai plus au tribunal pour écouter des hypocrites ».