Bac 2024 : Ndèye Coura Diop décroche son diplôme après 15 ans d’absence des salles de cours

La dame Ndèye Coura Diop a décroché son Bac cette année après une absence de 15 ans dans les salles de classe. La candidate âgée aujourd’hui de 34 ans a été contrainte selon ses propos, rapportés par le journal « Source A », d’arrêter les études à cause d’une longue maladie et son ménage.





Mère de famille, elle revient sur les épisodes de cette affaire croustillante : « j’ai quitté l’école en 2009. J’ai fait plus de 10 ans de ménage. C’est quand mon mari est décédé en 2022 que j’ai décidé de reprendre les études. Je suis passée au CFPE où j’ai fait 3 ans, au moment de faire l’examen de CEAP en développement local, je suis tombée malade, je n’ai pas pu le faire. Mais je ne me suis pas découragée et comme je dispensais des cours d’anglais dans le cours privé Souleymane Bâ au niveau de l’élémentaire, j’en ai profité pour déposer mon dossier de candidature pour le Bac. Grâce à Dieu, j’ai réussi au premier tour », raconte la mère de famille de trois enfants...