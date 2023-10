BENNO PERTURBÉE À TOUBA - Vers un démantèlement de la coalition présidentielle… Boun Abdallah, Birima Mangara et Aly Ngouille manœuvrent

Alors que certains, en perspective de février 2024, sont à imaginer des retrouvailles (oh combien improbables) entre la frange favorable au Président Macky Sall et l’aile dissidente notamment pilotée par Mahammed Boun Abdalah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye et Birima Mangara, le fossé se creuse (bizarrement) chaque jour davantage. Autant dire que si des négociations sont entamées, elles sont soit timides soit mal élaborées ou même carrément vouées à l’échec. Au vu de la situation politique qui prévaut actuellement dans la cité religieuse de Touba et de l’intensité des manœuvres auxquelles se prêtent l’ancien Premier ministre, l’ancien ministre de l’intérieur et l’ancien ministre du budget, l’on peut facilement conclure que « c’est gâté ».

En effet, Dakaractu - Touba est en mesure de vous dire que les trois leaders, (qui ne sont pas loin de manger à la même table), ne manquent aucune occasion pour assurer leurs arrières. Travaillant pour le moment, séparément, ils s’évertuent à démanteler les bastions de Benno à Touba en déroulant une vaste opération de débauchages.

Retenez par exemple que dans l’après-midi du jeudi 05 octobre, Birima Mangara a rencontré à Dakar une délégation de l’Apr de Touba composée d’hommes et de femmes éminemment connus au sein de l’Apr. Nous nous garderons de donner les noms. Aly Ngouille envoie lui des émissaires auprès de grands responsables leur demandant de venir le rejoindre. Du côté de Diourbel, il faut signaler qu’il a réussi à décrocher un proche collaborateur de Dame Diop, ancien ministre de la République. Quant à Mahammed Boun Abdallah Dionne, il jette son dévolu sur les véritables porteurs de voix qui sont généralement des femmes. Lui comme les autres, ne réussissent pas à tous les coups mais parviennent, tout de même, à obtenir des accords de principe. D’ailleurs, des déclarations de soutien en leur faveur pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines.

À ce rythme et surtout avec l’absence de Amadou Bâ sur le terrain des débauchages, Benno risque d'être démantelée au profit de ses adversaires les plus immédiats. Affaire à suivre…