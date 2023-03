BAMBEY - Journée du 08 mars : L’ambassadeur itinérant El Hadj Dia honoré par les femmes

En ce 08 mars, journée dédiée aux droits des femmes, celles de Bambey ont réussi une forte mobilisation au stade omnisports. Il s’agissait plus précisément, de 79 groupements féminins qui ont choisi de se regrouper pour discuter autour de leurs préoccupations et souhaiter plus d’autonomisation. L’occasion a aussi été saisie par ces dernières pour honorer El Hadj Abdoulaye Dia. L’ambassadeur itinérant a été plébiscité pour services rendus à la femme. Un geste qu’il a hautement magnifié avant de s’engager à redoubler d’efforts pour elles.

Plusieurs personnalités ont pris part à la rencontre. C’est le cas notamment du préfet du département, du maire, du Hcct Fatou Sène, etc…