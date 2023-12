Ayib Daffé et Cie éconduits de la DGE : Yewwi Askan Wi dénonce...

La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi dans un communiqué rendu public, ce mercredi 20 décembre, est revenue sur ce qui s'est passé avec le mandataire de Ousmane Sonko ( Ayib Daffé), son avocat ( Me Ciré Clédor Ly) et l'huissier de justice à la Daf puis à la DGE.

Dans le document, la conférence des leaders informe que "les services de Sidiki Kaba n'ont rien trouvé d'autre que d'utiliser un corridor de policiers pour refuser l'accès à tout ce beau monde".

Ainsi, "la coalition Yewwi Askan Wi dénonce cette énième voie de fait de Macky Sall, uniquement mû par sa volonté suicidaire d'empêcher la candidature de Ousmane Sonko. Elle appelle les fonctionnaires du ministère de l'intérieur, en charge de l'organisation de l'élection présidentielle, à un sursaut d'orgueil et de prendre leurs responsabilités à ne servir que l'État avant qu'il ne soit trop tard", fait-elle savoir dans la note lue par Dakaractu.